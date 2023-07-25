H&M подал в суд на китайский ритейлер Shein из‑за копирования одежды

Шведская компания H&M подала иск против китайского ритейлера Shein из‑за копирования моделей одежды. Об этом стало известно изданию Bloomberg.
H&M обратилась в суд еще в 2021 году. Компания обвинила конкурента в нарушении прав интеллектуальной собственности и прав на торговые марки. Shein, по словам представителей шведского ритейлера, незаконно скопировал десятки моделей H&M.
Среди якобы украденных образцов одежды были купальники, свитера и другие предметы гардероба. За копирование моделей H&M требует компенсации, ее размер в иске не указан.
Также шведский ритейлер требует запрета на повторение ее моделей в будущем. Первые слушания по этому делу прошли 21 июня, следующее заседание суда запланировано на 31 июля.
Shein — популярная онлайн-платформа, на которой можно приобрести одежду, нижнее белье, обувь, аксессуары и товары для дома. Компания основана в Китае, ее штаб-квартира расположена в Сингапуре.