Дональд Трамп похвалил серийного убийцу Ганнибала Лектера из «Молчания»

В своей речи Трамп назвал Лектера «великим упокоенным» и следом осудил «людей, которых впускают в нашу страну против нашей воли», а также отверг утверждения, что ему «предъявили больше обвинений, чем великому Аль Капоне». На встречу с ним пришли около 80 тыс. сторонников.