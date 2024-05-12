Дональд Трамп похвалил серийного убийцу Ганнибала Лектера из «Молчания»

Дональд Трамп похвалил вымышленного серийного убийцу Ганнибала Лектера на предвыборном митинге в штате Нью-Джерси. Экс-президент США назвал героя Энтони Хопкинса из «Молчания» «замечательным человеком», передает The Guardian.
В своей речи Трамп назвал Лектера «великим упокоенным» и следом осудил «людей, которых впускают в нашу страну против нашей воли», а также отверг утверждения, что ему «предъявили больше обвинений, чем великому Аль Капоне». На встречу с ним пришли около 80 тыс. сторонников.
На протяжении года Трамп разбирается в суде из‑за четырех обвинений по более 80 уголовным статьям, в том числе о попытках подорвать исход выборов 2020 года, которые он проиграл нынешнему президенту США Джо Байдену. Обвинения против него кандидат в президенты США назвал чушью.
Капоне, с которым сравнивают Трампа, сел в тюрьму в 1931 году. Ему было предъявлено как минимум шесть обвинений, а за решеткой босс чикагской мафии оказался за уклонение от уплаты налогов.