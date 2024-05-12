«Вперед дамбы строить»: омский чиновник огрызнулся на жителей, подписавших петицию

В отношении работника правительства Омской области Степана Огорелкова началась служебная проверка после его высказывания в адрес местных жителей, подписавших петицию за наказание властей из‑за паводка. Об этом NGS55 рассказала фотограф Кристина Васильева, которая сделала скрин его публикации в «ВК».
«Клоуны, которые в жизни ничего не добились, вы, вместо того чтобы петиции подписывать, берите лопаты и вперед дамбы строить», — прокомментировал Огорелков пост с петицией, который выложила Васильева. Подписанты поддержали идею привлечь к ответственности администрацию Усть-Ишимского района, которая не смогла вовремя обезопасить местных жителей от наводнения.
По словам Васильевой, она лично знает Огорелкова и то, что он работает в правительстве. «Сейчас он, видимо, со всей этой историей закрыл свой профиль и убрал информацию о себе, так как люди возмущены его реакцией», — сказала фотограф.
Местные жители Усть-Ишимского района подписали петицию из‑за беспокойства, что затопление кладбища может принести вред здоровью людей и животных, а также из‑за необходимости самим строить дамбы, следует из документа. Васильева утверждает, что петицию составили сами усть-ишимцы.
В середине апреля жители оренбургского поселка сами возвели дамбу и спасли дома от затопления. На работы они потратили 3 млн рублей, создание земляного вала заняло у них около недели, причем работать пришлось днем и ночью.