«Вперед дамбы строить»: омский чиновник огрызнулся на жителей, подписавших петицию

Сегодня в 15:58
Фото: Максим/«Яндекс Карты»

В отношении работника правительства Омской области Степана Огорелкова началась служебная проверка после его высказывания в адрес местных жителей, подписавших петицию за наказание властей из‑за паводка. Об этом NGS55 рассказала фотограф Кристина Васильева, которая сделала скрин его публикации в «ВК».

«Клоуны, которые в жизни ничего не добились, вы, вместо того чтобы петиции подписывать, берите лопаты и вперед дамбы строить», — прокомментировал Огорелков пост с петицией, который выложила Васильева. Подписанты поддержали идею привлечь к ответственности администрацию Усть-Ишимского района, которая не смогла вовремя обезопасить местных жителей от наводнения.

По словам Васильевой, она лично знает Огорелкова и то, что он работает в правительстве. «Сейчас он, видимо, со всей этой историей закрыл свой профиль и убрал информацию о себе, так как люди возмущены его реакцией», — сказала фотограф.

Местные жители Усть-Ишимского района подписали петицию из‑за беспокойства, что затопление кладбища может принести вред здоровью людей и животных, а также из‑за необходимости самим строить дамбы, следует из документа. Васильева утверждает, что петицию составили сами усть-ишимцы.

В середине апреля жители оренбургского поселка сами возвели дамбу и спасли дома от затопления. На работы они потратили 3 млн рублей, создание земляного вала заняло у них около недели, причем работать пришлось днем и ночью.

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