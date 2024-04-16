Оренбуржцы построили дамбу за свои деньги и спасли дома от затопления

«Мы, жители поселка Перовского Ивановского сельсовета Оренбургского района, в борьбе со стихией одержали победу! На протяжении недели и днем, и ночью каждый житель поселка, все вместе, как единый кулак, сделали все, отдали все силы и средства, без какой‑либо помощи муниципальных властей противостояли наводнению и будем жить на сухой земле, — говорится в сообщении «Новостей Оренбурга».