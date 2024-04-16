Оренбуржцы построили дамбу за свои деньги и спасли дома от затопления

Жители поселка Перовский в Оренбургской области возвели дамбу и спасли дома от затопления. На историю обратил внимание телеграм-канал «Новости Оренбурга».
По словам жителей населенного пункта, создание земляного вала заняло у них около недели, причем работать пришлось днем и ночью.
«КП-Оренбург» уточняет, что работы над насыпью длиной в 1800 метров обошлись в 3 млн рублей, за эти деньги они наняли тяжелую технику и привезли в район несколько тысяч кубометров глины.
«Мы, жители поселка Перовского Ивановского сельсовета Оренбургского района, в борьбе со стихией одержали победу! На протяжении недели и днем, и ночью каждый житель поселка, все вместе, как единый кулак, сделали все, отдали все силы и средства, без какой‑либо помощи муниципальных властей противостояли наводнению и будем жить на сухой земле, — говорится в сообщении «Новостей Оренбурга».
«Все дежурства расписали по семьям — кто‑то готовил плов, кто‑то варил мясо. У кого‑то в собственности были погрузчики — помогали и они. Дежурили и по ночам: ходили с фонарями, проверяли, не подтекает ли где сооружение», — пишет о перовцах телеграм-канал Baza.
В беседе с журналистами Baza жители рассказали, что не получили никакой помощи от администрации, как и положенных при чрезвычайных ситуациях выплат. Более того, некоторые чиновники даже грозились наказать их за самодеятельность и несогласованную постройку дамбы, говорят местные.
Впрочем, как пишет «КП-Оренбург», отведенная с расположенного на равнине поселка вода ушла в соседнее село Ивановка: там затопило садик и школу, и домовладельцы также копают собственную насыпь.