Мужчина с почкой свиньи умер спустя два месяца после пересадки

Сегодня в 10:43
Фото: JAFAR AHMED/Unsplash

Ричард Слеймен, которому была пересажена почка генетически модифицированной свиньи, умер спустя два месяца. Об этом сообщает The Guardian.

«Их огромные усилия по проведению ксенотрансплантации подарили нашей семье еще семь недель жизни с Риком, и воспоминания, сделанные за это время, останутся в наших умах и сердцах», — говорится в заявлении семьи.

По словам родственников, мужчина перенес эту операцию для того, чтобы дать надежду тысячам людей, которым необходима трансплантация, чтобы выжить. «Ричард выполнил эту задачу, и его надежда и оптимизм останутся в веках».

Слеймен стал первым пациентом, которому пересадили свиную почку с модифицированным геномом. По мнению хирургов, почки должно было хватить как минимум на два года.

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