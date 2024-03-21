Медики впервые пересадили пациенту генномодифицированную свиную почку

Американские хирурги впервые пересадили пациенту свиную почку с модифицированным геномом. Об этом сообщила компания eGenesis.
Геном почки изменили с помощью технологии CRISPR, после чего его пересадили в Массачусетской больнице общей практики 62-летнему мужчине по имени Ричард Слэймен. Операция заняла четыре часа, ей руководили Тацуо Кавай и Нахель Элиас.
Слэймену требовалась новая почка, поскольку он страдал от почечной недостаточности — она развилась у мужчины из‑за сахарного диабета и артериальной гипертензии. Пациент находился на гемодиализе в течение семи лет.
Ранее Ричарду уже пересаживали орган — человеческую донорскую почку. Она проработала пять лет, после чего Слэймен вернулся к диализу. Но процедура вскоре стала невозможна из‑за сосудистых осложнений.
Ожидать новую донорскую почку у пациента не было возможности — и он согласился на экспериментальную операцию. Он получил свиную почку, которая должна благодаря генной модификации лучше подойти человеку.
Ученые удалили из почки потенциально патогенные для людей эндогенные свиные ретровирусы и улучшили иммунологическую совместимость. Для нее, в частности, почке добавили семь человеческих трансгенов.
По словам медиков, пересадка органа прошла успешно. Почка начала выполнять свои функции, в том числе выводить креатинин с мочой. Ричард Слэймен восстанавливается после операции и уже ходит по больничному коридору. Ему больше не требуется диализ.