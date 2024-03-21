Медики впервые пересадили пациенту генномодифицированную свиную почку

Вчера в 23:57
Фото: Phoenix Han/Unsplash

Американские хирурги впервые пересадили пациенту свиную почку с модифицированным геномом. Об этом сообщила компания eGenesis.

Геном почки изменили с помощью технологии CRISPR, после чего его пересадили в Массачусетской больнице общей практики 62-летнему мужчине по имени Ричард Слэймен. Операция заняла четыре часа, ей руководили Тацуо Кавай и Нахель Элиас.

Слэймену требовалась новая почка, поскольку он страдал от почечной недостаточности — она развилась у мужчины из‑за сахарного диабета и артериальной гипертензии. Пациент находился на гемодиализе в течение семи лет.

Ранее Ричарду уже пересаживали орган — человеческую донорскую почку. Она проработала пять лет, после чего Слэймен вернулся к диализу. Но процедура вскоре стала невозможна из‑за сосудистых осложнений.

Ожидать новую донорскую почку у пациента не было возможности — и он согласился на экспериментальную операцию. Он получил свиную почку, которая должна благодаря генной модификации лучше подойти человеку.

Ученые удалили из почки потенциально патогенные для людей эндогенные свиные ретровирусы и улучшили иммунологическую совместимость. Для нее, в частности, почке добавили семь человеческих трансгенов.

По словам медиков, пересадка органа прошла успешно. Почка начала выполнять свои функции, в том числе выводить креатинин с мочой. Ричард Слэймен восстанавливается после операции и уже ходит по больничному коридору. Ему больше не требуется диализ.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами