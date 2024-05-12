Швейцария победила на «Евровидении» с песней «The Code»

Швейцарский певец Nemo (Немо Меттлер) победил на «Евровидении» с песней «The Code». Он получил 591 балл.
Песня звучит в жанре поп-музыки, рэпа и оперного вокала. Она была исполнена на вращающейся сцене.
После награждения Nemo разбил свою хрустальную статуэтку прямо на сцене во время повторного выступления. «Я испортил его! Но мне дали новый», — сказал он журналистам.
Второе место занял хорватский певец Baby Lasagna с песней «Rim Tim Tagi Dim» (547 баллов), а третье — украинский дуэт alyona alyona и Jerry Heil с песней «Teresa & Maria» (453 балла). Четвертое место заняла Франция, а пятое — Израиль.
В этом году «Евровидение» не прошло без скандалов. Представителя Нидерландов Йоста Кляйна дисквалифицировали из‑за угрожающего жеста женщине из съемочной группы. За расследование взялась полиция Швеции.
«Мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к неподобающему поведению на нашем мероприятии и стремимся обеспечить безопасную и надежную рабочую среду», — заявили в EBU. Там сочли Кляйна нарушителем правил, а в связи с судебным процессом над ним было решено исключить из конкурса.
Швейцария уже в третий раз побеждает на «Евровидении». В 1956 году песенный конкурс выиграла Лиз Ассиа, а в 1988-м — Селин Дион.