Швейцария победила на «Евровидении» с песней «The Code»

«Мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к неподобающему поведению на нашем мероприятии и стремимся обеспечить безопасную и надежную рабочую среду», — заявили в EBU. Там сочли Кляйна нарушителем правил, а в связи с судебным процессом над ним было решено исключить из конкурса.