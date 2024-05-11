Участник «Евровидения» от Нидерландов рискует выбыть из‑за инцидента, о котором не рассказывают

Участник конкурса «Евровидение » от Нидерландов Йост Кляйн может лишиться выступления в гранд-финале и выбыть из гонки после инцидента, который теперь расследуют организаторы. Что именно случилось, никто не говорит, передает Би-би-си.
Об отстранении Кляйна стало известно во время первой генеральной репетиции финала. На сцене принялись устанавливать декорации для его номера, а затем убирать. По итогу его выступление пропустили без объяснения причин.
Позже Европейский вещательный союз (EBU) опубликовал заявление о расследовании «инцидента с участием голландского артиста». Изначально предполагалось, что разбирательство связано с возможной ссорой певца с участницей из Израиля.
Песня Кляйна «Europapa» считается одним из лидеров конкурса этого года. Композиция посвящена его родителям, которые умерли, когда он был ребенком. Исполнитель в юном возрасте пообещал им, что однажды примет участие в «Евровидении».