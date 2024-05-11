Геолог из Италии утверждает, что обнаружила место написания «Моны Лизы». Вот ее доказательства

По словам специалистки, скалы в Лекко состоят из известняка, а да Винчи изобразил свои скалы в серо-белом цвете — «и это идеально подходит, потому что там находится именно такой тип камня». Она добавила, что, в отличие от Лекко, ни в Боббио, ни в Ареццо нет озера: «Так что для Лекко у нас есть действительно точные доказательства».