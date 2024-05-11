Геолог из Италии утверждает, что обнаружила место написания «Моны Лизы». Вот ее доказательства

Геолог и историк искусства эпохи Возрождения Анн Пиццоруссо объявила об обнаружении места написания картины «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Она определила это по пейзажу на заднем фоне главной героини, передает The Guardian.
Это место, по утверждению Пиццоруссо, находится на севере Италии, в коммуне Лекко, на берегу озера Комо. Пиццоруссо увидела сходство моста, озера и горного массива позади Моны Лизы с мостом Аццоне Висконти XIV века, юго-западными Альпами и озером Гарлате, которое, как известно, да Винчи посетил 500 лет назад.
В 2011 году появилась теория, что да Винчи писал «Мону Лизу» в небольшом итальянском городке Боббио на севере. В 2023-м появилось еще одно предположение: мост на известной картине был срисован с конструкции в провинции Ареццо. Однако Пиццоруссо не согласна, что одного только сходства мостов достаточно: похожие друг на друга арочные мосты были в Италии повсюду, поэтому нужно также смотреть на геологию.
По словам специалистки, скалы в Лекко состоят из известняка, а да Винчи изобразил свои скалы в серо-белом цвете — «и это идеально подходит, потому что там находится именно такой тип камня». Она добавила, что, в отличие от Лекко, ни в Боббио, ни в Ареццо нет озера: «Так что для Лекко у нас есть действительно точные доказательства».
«Историки искусства говорят, что Леонардо всегда использовал свое воображение, но вы можете дать эту картину любому геологу в мире, и он скажет то же, что я говорю о Лекко. Даже не геолог теперь может увидеть сходство», — сказала Пиццоруссо.
Она отметила, что художник всегда прививал своим ученикам важность точного изображения природы. Для своего последнего исследования «Моны Лизы» она посетила Лекко, пройдя по следам да Винчи: «Из его записных книжек мы знаем, что он провел много времени, исследуя район Лекко и территорию дальше на север».
«Я ни на секунду не сомневаюсь, что Пиццоруссо права в своей теории, учитывая ее прекрасное знание геологии Италии и, точнее, тех мест, где Леонардо путешествовал при жизни», — заявил бывший консультант секции Леонардо да Винчи в Лувре Жак Франк. В правильности теории геолога не сомневается и директор наблюдательного органа ArtWatch UK Майкл Дейли.
11–12 мая в Лекко пройдет геологическая конференция, где Пиццоруссо представит свои доказательства. «Я на самом деле в эйфории по поводу этих результатов, и существует почти определенная вероятность того, что Леонардо написал [пейзаж] именно с того места, где мы проводим нашу конференцию», — сказала она.