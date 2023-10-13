Новосибирские дерматологи диагностировали у Моны Лизы выпадение волос

Мона Лиза страдала алопецией (патологическое выпадение волос), сообщает в своем телеграм-канале минздрав Новосибирской области. Такой диагноз героине полотна Леонардо да Винчи поставили местные дерматологи.
12 октября в Новосибирске открылась первая в истории страны мультимедийная выставка, посвященная дерматовенерологии. Посетить ее горожане смогут до 12 ноября.
«Часть экспозиции — портреты работы известных художников, на которых можно увидеть подтверждение тому, что с кожными болезнями человечество сталкивается на протяжении всей истории. Так, на культовом полотне Леонардо да Винчи можно увидеть, что у Джоконды есть признаки алопеции», — говорится в посте ведомства.
В кожвендиспансере РИА «Новости» пояснили, что признаками алопеции у Моны Лизы является поредение волос, а также отсутствие ресниц и бровей.
Выделяют три типа алопеции — диффузная (причиной может стать гормональный дисбаланс, стресс, болезни щитовидной железы и т. д.), андрогенетическая (наследственное заболевание; причина — повышенный уровень мужского полового гормона дигидротестостерона) и очаговая алопеция или алопеция ареата (аутоиммунное заболевание), которая не поддается лечению. Алопеция может быть тотальной — полное выпадение волос, или субтотальной — облысение только головы. Какая именно наблюдается у Моны Лизы, врачи не уточнили.