Новосибирские дерматологи диагностировали у Моны Лизы выпадение волос

Выделяют три типа алопеции — диффузная (причиной может стать гормональный дисбаланс, стресс, болезни щитовидной железы и т. д.), андрогенетическая (наследственное заболевание; причина — повышенный уровень мужского полового гормона дигидротестостерона) и очаговая алопеция или алопеция ареата (аутоиммунное заболевание), которая не поддается лечению. Алопеция может быть тотальной — полное выпадение волос, или субтотальной — облысение только головы. Какая именно наблюдается у Моны Лизы, врачи не уточнили.