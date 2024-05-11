Netflix готовит реалити-шоу по «Вилли Вонке»

Netflix планирует выпустить соревновательное реалити-шоу по мотивам произведения Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика». Об этом сообщает Deadline.
О чем именно будет шоу, пока неизвестно. Для разработки концепции Netflix обратился ко множеству продюсерских компаний, включая тех, что работали над «American Idol», «Игрой в кальмара: вызов», «Bullsh*t: The Game Show» и «Snack vs. Chef».
В 2021-м Netflix приобрел права на каталог произведений Роальда Даля. В прошлом году на стриминге вышли четыре короткометражных фильма по произведениям писателя. Один из них — «Чудесная история Генри Шугара» — получил «Оскар».
Повесть Даля «Чарли и шоколадная фабрика» экранизировали три раза — в 1971-м, 2005-м и 2023 году. Эксцентричного шоколадного магната играли Джин Уайлдер, Джонни Депп и Тимоти Шаламе.