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Bloomberg: Netflix планирует купить права на книги Роальда Даля

Виктория Шанина
Сегодня в 9:45

Netflix ведет переговоры о покупке произведений британского романиста Роальда Даля — автора книг «Чарли и шоколадная фабрика», «Большой и добрый великан», «Матильда» и других. Это может стать крупнейшим приобретением в истории стриминговой платформы, пишет Bloomberg.

По условиям сделки Netflix станет полноправным владельцем The Roald Dahl Story Company, занимающейся правами на произведения Даля и их распространение. Вместе с компанией стриминг получит все книги Даля, включая почти 20 романов.

Сумма сделки не уточняется, однако в СМИ предполагают, что она будет не из дешевых. В 2018 году контракт с наследниками писателя обошелся Netflix почти в миллиард долларов. За эту сумму компания получила права на производство нескольких мультсериалов по книгам Роальда Даля.

По данным Internet Movie Database, сейчас в разработке находятся два кинопроекта по мотивам книг Даля. Режиссер Мэттью Уорчас снимает «Матильду» для Netflix, а Пол Кинг — «Вонку» для Warner Bros.

В марте 2020-го стало известно, что Тайка Вайтити снимет для Netflix сразу два мультсериала по книге «Чарли и шоколадная фабрика». Первое шоу будет следовать классическим персонажам книги, а второе будет посвящено народу умпа-лумпов, которые работают на фабрике Вилли Вонки. В обоих проектах Вайтити выступит и режиссером, и сценаристом, и исполнительным продюсером.

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