TikTok выполнил два из трех условий для возвращения в Россию

Сегодня в 17:36
Фото: Alexander Shatov/Unsplash

TikTok выполнил два из трех условий по «приземлению» бизнеса, необходимых для возвращения на российский рынок. Об этом в подкасте «Законный вопрос» заявил зампред думского комитета по информационной политике Антон Горелкин.

Он отметил, что последним условием осталось открытие полноценного представительства. Сейчас китайская соцсеть активно взаимодействует с российским регулятором и «вычищает противоправный контент», добавил депутат.

По его мнению, TikTok скоро вернется в Россию, «полностью приземлившись», и «будет вести себя ответственно».

Неделю назад Горелкин в своем телеграм-канале уточнял, что платформа выполнила два требования для «приземления» — разместила электронную форму для подачи жалоб и зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Сейчас компания оценивает, какой вариант возобновления работы в России ей выбрать, писал депутат.

«Первый — это заставить пользователей сменить виртуальную юрисдикцию и закрывать на это глаза (как это успешно делают некоторые зарубежные видеоигровые сервисы). Второй — вернуться официально, взяв на себя обязательство выполнять требования российского законодательства», — отмечал он.

На прошлой неделе видеоплатформа TikTok стала доступна для части российских пользователей iOS и Android. Юзеры могли без ограничений смотреть видео и выкладывать ролики в соцсеть. Через несколько часов такая возможность у российских пользователей вновь пропала. В компании ByteDance, которой принадлежит TikTok, ситуацию не комментировали.

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