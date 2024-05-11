TikTok выполнил два из трех условий для возвращения в Россию

На прошлой неделе видеоплатформа TikTok стала доступна для части российских пользователей iOS и Android. Юзеры могли без ограничений смотреть видео и выкладывать ролики в соцсеть. Через несколько часов такая возможность у российских пользователей вновь пропала. В компании ByteDance, которой принадлежит TikTok, ситуацию не комментировали.