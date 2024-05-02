ТАСС: TikTok стал полностью доступен в России

Видеоплатформа TikTok стала полностью доступна для пользователей iOS и Android в России. Об этом написал ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.
По информации информагентства, пользователи из России вновь могут смотреть видео и выкладывать ролики в соцсеть. Это подтверждают журналисты «Афиши Daily». У некоторых из них платформа, впрочем, еще не заработала.
В компании BiteDance, которой принадлежит TikTok, возобновление работы соцсети на территории России пока не подтвердили и никак не прокомментировали.
TikTok приостановил стриминг и размещение новых видео в России в марте 2022 года. Это решение было связано с законом о распространении фейков о российской армии. После этого россияне не могли смотреть контент, созданный вне страны.