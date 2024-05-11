В Южном Бутово появится новый жилой квартал

В московском районе Южное Бутово возведут новый городской квартал. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
Квартал площадью 25,19 гектара расположится вдоль Остафьевского шоссе между улицами Степана Эрьзи и Барышевской Рощей. Кроме жилых домов в нем построят медицинский центр, школу, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс и многофункциональный комплекс с гаражом на 350 машино-мест.
По словам Собянина, прилегающую территорию приведут в порядок, построят удобные районы. Реализация проекта даст городу около 920 рабочих мест, говорит мэр.
В феврале Сергей Собянин опубликовал схему развития метро, МЦД и МЦК до 2030 года. Согласно ей за шесть лет появятся три новые линии метро и 39 новых станций, однако пятый диаметр на карте не обозначен. Похоже, тоннель, который должен соединить Павелецкое и Ярославское направления, рыть в ближайшие годы не будут. Прошлым летом запуск МЦД-5 перенесли с 2025 года на 2026-й.