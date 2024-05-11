В Южном Бутово появится новый жилой квартал

В феврале Сергей Собянин опубликовал схему развития метро, МЦД и МЦК до 2030 года. Согласно ей за шесть лет появятся три новые линии метро и 39 новых станций, однако пятый диаметр на карте не обозначен. Похоже, тоннель, который должен соединить Павелецкое и Ярославское направления, рыть в ближайшие годы не будут. Прошлым летом запуск МЦД-5 перенесли с 2025 года на 2026-й.