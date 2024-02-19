В Москве до 2030 года откроют 3 новые линии метро. Но от МЦД-5, похоже, решили отказаться

Семён Гудошников
Сегодня в 18:16
Фото: «Мобильный репортер»/Агентство «Москва»

В Москве до 2030 года появятся 3 новые линии метро, сообщил Сергей Собянин.

«До 2030 г. в городе будут открыты 3 новые линии метро (Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская) и 48 станций рельсового каркаса: 39 новых станций метро и 9 новых/реконструированных станций МЦД», — написал он в своем блоге.

Администрация города также рассмотрит возможность включить в тарифную систему московского транспорта 39 железнодорожных станций Ярославского и Павелецкого направлений ж/д.

Поезда, связывающие столицу с областными центрами в Центральной России, будут ходить в шесть раз чаще, добавил градоначальник.

Собянин опубликовал схему, на которой зеленым изображены станции, построенные с 2011 по 2023 год, а желтым — планирующиеся до 2030-го.

За тринадцать лет в Москве построили 248 станций метро, МЦК и МЦД (в 2010-м в столице было 182 станции метро)
© sobyanin.ru

Moskvich Mag обратил внимание, что на карте не обозначен МЦД-5. Там есть отдельные станции, которые должны были войти в пятый диаметр, но, судя по карте, рыть тоннель, который соединит Павелецкое и Ярославское направления, до 2030 года не будут.

В прошлом июне Собянин говорил на ПМЭФ, что для МЦД-5 под центром города пророют 20-километровый тоннель и власти уже занимаются его постройкой. Через несколько дней начальник Московской железной дороги Валерий Танаев сообщил, что запуск пятого диаметра переносится с 2025 на 2026 год.

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