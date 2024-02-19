В Москве до 2030 года откроют 3 новые линии метро. Но от МЦД-5, похоже, решили отказаться

«До 2030 г. в городе будут открыты 3 новые линии метро (Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская) и 48 станций рельсового каркаса: 39 новых станций метро и 9 новых/реконструированных станций МЦД», — написал он в своем блоге.
Администрация города также рассмотрит возможность включить в тарифную систему московского транспорта 39 железнодорожных станций Ярославского и Павелецкого направлений ж/д.
Поезда, связывающие столицу с областными центрами в Центральной России, будут ходить в шесть раз чаще, добавил градоначальник.
Собянин опубликовал схему, на которой зеленым изображены станции, построенные с 2011 по 2023 год, а желтым — планирующиеся до 2030-го.
Moskvich Mag обратил внимание, что на карте не обозначен МЦД-5. Там есть отдельные станции, которые должны были войти в пятый диаметр, но, судя по карте, рыть тоннель, который соединит Павелецкое и Ярославское направления, до 2030 года не будут.