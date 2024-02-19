В Москве до 2030 года откроют 3 новые линии метро. Но от МЦД-5, похоже, решили отказаться

Moskvich Mag обратил внимание, что на карте не обозначен МЦД-5. Там есть отдельные станции, которые должны были войти в пятый диаметр, но, судя по карте, рыть тоннель, который соединит Павелецкое и Ярославское направления, до 2030 года не будут.