Казахстан стал крупнейшим импортером водки из РФ

В 2023 году Казахстан закупил половину российской экспортной водки, передает РИА «Новости». Республика продолжает занимать лидирующее место в списке импортеров этой алкогольной продукции.
В прошлом году РФ продала другим странам водки на 59,7 млн долларов, в Казахстан — 17,9 млн из них. По сравнению с 2022 годом сумма Казахстана уменьшилась на 26% — с чем это связано, не уточняется.
Вторую строчку занял Израиль — на него приходится до 12 млн долларов, рост составил 42%. В 2022 году страна занимала третье место.
С третьего по пятое место оказались Армения (4,5 млн долларов), Грузия (3,9 млн) и Азербайджан (3,5 млн). В прошлом году показатели экспорта водки из РФ упали из‑за санкций, введенных странами ЕС. Ранее в число крупнейших потребителей входили Латвия, Германия и Великобритания.