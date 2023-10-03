«Абрау-Дюрсо» начала выпускать водку

Водку будут выпускать в объеме 0,5 и 0,7 литра. Только до конца 2023 года «Абрау-Дюрсо» рассчитывает продать 100 тыс. бутылок водки, спирта для которой изготовляют как на широко известных, так и более редких злаковых растениях.