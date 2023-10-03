«Абрау-Дюрсо» начала выпускать водку

Российская компания «Абрау-Дюрсо», известная как производитель игристого вина, начала выпускать водку. Об этом сообщил «Интерфакс».
Для развития линейки крепкого алкоголя в компании создали направление Abrau Spirits. Оно отвечает за производство водки «7 злаков», а также джинов «7 трав» и Chameleon, настойки «7 овощей» и коньков.
Водку будут выпускать в объеме 0,5 и 0,7 литра. Только до конца 2023 года «Абрау-Дюрсо» рассчитывает продать 100 тыс. бутылок водки, спирта для которой изготовляют как на широко известных, так и более редких злаковых растениях.
Для изготовления «7 злаков» используются ячмень, рожь, пшеница, кукуруза, овес, а также дикий лядник, известный как зубровка, лимонное сорго и гречиха.
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