Владимир Путин подписал указ со структурой правительства. Количество (21) и названия министерств остаются прежними, передает РБК текст документа.
Председатель правительства будет иметь девять заместителей, включая одного первого. Один из них — Юрий Трутнев — совмещает должность с постом полпреда президента в Дальневосточном округе, другой — Дмитрий Григоренко — с руководителем аппарата правительства.
Однако среди них не нашлось должности вице-премьера — министра промышленности и торговли, которую в предыдущем кабмине занимал Денис Мантуров. 2 мая он говорил, что у него «нет никаких планов переходить куда бы то ни было».
10 мая источники РБК делились, что Мантуров останется вице-премьером, но уйдет с поста главы Минпромторга. На его место рассматривалась кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который до утверждения в должности губернатора возглавлял департамент государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Минпромторге, говорили они.
Премьер-министром РФ по предложению Путина вновь стал Михаил Мишустин. За его назначение в Госдуме проголосовали 375 депутатов, 57 (от КПРФ) воздержались.