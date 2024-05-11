Водители автобусов во Владивостоке вышли на забастовку из‑за зарплат

Водители автобусов во Владивостоке устроили забастовку по поводу своих зарплат, сообщает в телеграм-канале пресс-служба прокуратуры Приморского края. Утром 11 мая они не вышли на работу.
Как пишет «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на очевидцев, более десяти автобусов встали на улице Добровольского и с 6.00 по местному времени не выходили на линию. По данным газеты, причиной забастовки стали «разногласия в вопросе размера оплаты труда водителей».
Местная прокуратура взялась за проверку после появления информации о нарушении прав сотрудников общественного транспорта, но подтвердить этого не смогла. «Информация о полной невыплате заработной платы предварительно не нашла своего подтверждения», — рассказали в ведомстве.
На данный момент автобусы во Владивостоке ходят по расписанию.