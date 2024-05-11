Водители автобусов во Владивостоке вышли на забастовку из‑за зарплат

Сегодня в 12:59
Фото: прокуратура Приморского края/Telegram

Водители автобусов во Владивостоке устроили забастовку по поводу своих зарплат, сообщает в телеграм-канале пресс-служба прокуратуры Приморского края. Утром 11 мая они не вышли на работу.

Как пишет «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на очевидцев, более десяти автобусов встали на улице Добровольского и с 6.00 по местному времени не выходили на линию. По данным газеты, причиной забастовки стали «разногласия в вопросе размера оплаты труда водителей».

Местная прокуратура взялась за проверку после появления информации о нарушении прав сотрудников общественного транспорта, но подтвердить этого не смогла. «Информация о полной невыплате заработной платы предварительно не нашла своего подтверждения», — рассказали в ведомстве.

На данный момент автобусы во Владивостоке ходят по расписанию.

Подробности по теме
В Подмосковье водители автобусов устроили забастовку, проехав мимо пассажиров на остановках
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами