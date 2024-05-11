Водители автобусов во Владивостоке вышли на забастовку из‑за зарплат

Как пишет «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на очевидцев, более десяти автобусов встали на улице Добровольского и с 6.00 по местному времени не выходили на линию. По данным газеты, причиной забастовки стали «разногласия в вопросе размера оплаты труда водителей».