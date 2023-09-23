В Подмосковье водители автобусов устроили забастовку, проехав мимо пассажиров на остановках

В Ленинском городском округе Подмосковья водители автобусов устроили забастовку на утренних рейсах. Они недовольны решением властей запретить оплату проезда наличными деньгами, передает Msk1.
Демонстрация прошла на маршруте 367 — по нему можно добраться из деревни Мисайлово или поселка Володарского до метро «Домодедовская». С 1 сентября на многих подмосковных маршрутах начала работать Мострансавто, дочерняя компания местного Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Водителей в автобусы набрали тех же, но запретили принимать от пассажиров наличку. Из‑за забастовки некоторые местные жители не успели на работу или учебу. Одна из них отметила «грязь в маршрутках» и стиль вождения, схожий с «рулеткой для пассажиров». Попадаются неопрятные и курящие прямо в салоне водители, отметила она.
В рамках забастовки водители проезжали мимо автобусных остановок, судя по видео из телеграм-каналов.