В Подмосковье водители автобусов устроили забастовку, проехав мимо пассажиров на остановках

Водителей в автобусы набрали тех же, но запретили принимать от пассажиров наличку. Из‑за забастовки некоторые местные жители не успели на работу или учебу. Одна из них отметила «грязь в маршрутках» и стиль вождения, схожий с «рулеткой для пассажиров». Попадаются неопрятные и курящие прямо в салоне водители, отметила она.