Кинофестивалю в Каннах грозит срыв из‑за забастовки

«Одному за другим нам придется отказаться от наших профессий, что поставит под угрозу эти кинофестивали, которые и так говорят, что сложно найти персонал. Забастовка не поставит под угрозу открытие Канн, но во время фестиваля могут возникнуть сбои», — заявил представитель Sous les Écrans la Dèche.