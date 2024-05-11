Кинофестивалю в Каннах грозит срыв из‑за забастовки

Каннский кинофестиваль в этом году может пройти на фоне акций механиков, менеджеров залов и пресс-агентов, которые требуют изменить отношение французского правительства к персоналу сезонных фестов. Об этом сообщает The Guardian.
Коллектив из 200 работников под названием Sous les Écrans la Dèche («Бедность за ширмами») объявил забастовку из‑за обращения правительства с внештатными работниками на фестивалях во Франции. В их число входят киномеханики, программисты, кассиры, менеджеры по логистике, управляющие залами, водители, декораторы и пресс-атташе.
Группа работников утверждает, что последние предложенные правительством изменения в законе о безработице сделают невозможным существование многих квалифицированных работников кинофестивалей. Сотрудников нанимают по краткосрочным сезонным контрактам и тем самым лишают страхования и пособия.
«Одному за другим нам придется отказаться от наших профессий, что поставит под угрозу эти кинофестивали, которые и так говорят, что сложно найти персонал. Забастовка не поставит под угрозу открытие Канн, но во время фестиваля могут возникнуть сбои», — заявил представитель Sous les Écrans la Dèche.
Организаторы Каннского кинофестиваля признали наличие «трудностей» и призвали стороны «собраться за столом переговоров». Коллектив работников требует встречи в первую неделю фестиваля с руководством мероприятия и представителями министерства экономики. Бастующие хотят, чтобы правительство взяло на себя обязательство разработать конкретные планы по защите фестивальных работников.