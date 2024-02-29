Ксавье Долан станет президентом жюри программы «Особый взгляд» в Каннах в 2024 году

Канадский режиссер Ксавье Долан станет председателем жюри программы «Особый взгляд» в Каннах-2024. В программе принимают участие начинающие таланты, сообщает Deadline.
«Я очень рад вернуться в Канны, В возложенной на меня ответственности я вижу возможность вместе с членами жюри «Особого взгляда» сосредоточиться на важнейшем аспекте киноискусства: правдиво рассказанных историях»», — сказал Долан.
Режиссер дебютировал в 19 лет с экранизацией своего собственного рассказа «Я убил свою маму». Вслед за этим фильмом он снял романтическую драму «Сердцебиение», которая попала в раздел «Особый взгляд» Каннского фестиваля.
Через два года после этого он вернулся с фильмом «И все же Лоранс», который принес Сюзанне Клеман награду за лучшую женскую роль. Долан вернулся в Канны в 2014 году со своим первым конкурсным фильмом «Мамочка», который получил приз жюри вместе с «Прощай, речь» Жан-Люка Годара.
Среди других фильмов Долана — «Это всего лишь конец света», «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована», а также Маттиас и Максим.