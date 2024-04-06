Экоактивисты против завода Tesla в Германии поселились на деревьях

Представитель экоактивистов из Tesla stoppen («Стоп Tesla») назвал атмосферу в поселении на деревьях расслабленной. По выходным местные жители приглашают их на кофе и пирожное. Рядом с лагерем также дежурит полиция, но каких‑либо столкновений и конфликтов с нею не было.