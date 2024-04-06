Экоактивисты против завода Tesla в Германии поселились на деревьях

Группа экоактивистов организовала поселение на деревьях в знак протеста против расширения завода Tesla в берлинском пригороде Грюнхайде. Около 70 человек обосновались в 18 домах, сообщает Die Zeit.
С февраля борцы за защиту природы мешают вырубке леса ради нужд Tesla. Большинство жителей Грюнхайде негативно оценили расширения предприятия «Гигафабрика» Илона Маска. В ходе переговоров местные власти предлагали срубить около половины деревьев.
Представитель экоактивистов из Tesla stoppen («Стоп Tesla») назвал атмосферу в поселении на деревьях расслабленной. По выходным местные жители приглашают их на кофе и пирожное. Рядом с лагерем также дежурит полиция, но каких‑либо столкновений и конфликтов с нею не было.
В судебном споре по поводу требований полицейских к жителям поселения административный суд Потсдама встал на сторону последних, указав на неубедительные доводы правоохранителей. Тогда полиция подала апелляцию в Высший административный суд Берлина-Бранденбурга. Снести лагерь также требуют чиновники.
Месяц назад экоактивисты оставили завод Tesla и вместе с ним некоторые районы Берлина без электричества. На первом в странах Европы предприятии Илона Маска производят батареи, аккумуляторные блоки, трансмиссии и сиденья, а также собирают электромобили Tesla Model 3 и Model Y.