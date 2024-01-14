Московский суд признал пропагандой экстремизма объявления о найме «только славян»

Дорогомиловский суд Москвы признал пропагандой экстремизма объявления о приеме на работу «только славян». Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».
Иск подали сотрудники прокуратуры. Они пожаловались на объявления во «ВКонтакте», где ищут работников на строительный объект, в магазин одежды и в магазин хлебобулочных изделий. При этом соискатель обязан быть славянином.
Прокуратура Москвы попросила добавить эти объявления в реестр запрещенных материалов. В качестве аргументов суд принял закон «О противодействии экстремистской деятельности», Трудовой кодекс и Всеобщую декларацию прав человека, принятую ООН.
В суде сочли, что такие объявления нарушают антиэкстремистское законодательство, — все равны в трудовых правах, дискриминация соискателей по национальному признаку запрещена. Поэтому подобные объявления направлены на пропаганду разжигания национальной розни, отметили в суде.
Решение было вынесено 15 декабря 2023 года. С тех пор, по информации журналистов, работодатели нашли способ обойти данный запрет. В некоторых объявлениях требования к национальности заменили условием наличия «славянской внешности».
В июне 2023 года «Бумага» проанализировала более 2000 объявлений об аренде квартир «Авито» и выяснила, что 22% из них предназначены «только для славян». «В проанализированных текстах владельцы пишут, что они сдадут квартиры „славянам“, „гражданам славянской национальности“, „гражданам славянам“ или „людям славянской внешности“. При этом арендодатели часто используют наречие „только“ и восклицательные знаки, а также пишут про требования заглавными буквами», — сказано в исследовании.