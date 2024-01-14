Московский суд признал пропагандой экстремизма объявления о найме «только славян»

В июне 2023 года «Бумага» проанализировала более 2000 объявлений об аренде квартир «Авито» и выяснила, что 22% из них предназначены «только для славян». «В проанализированных текстах владельцы пишут, что они сдадут квартиры „славянам“, „гражданам славянской национальности“, „гражданам славянам“ или „людям славянской внешности“. При этом арендодатели часто используют наречие „только“ и восклицательные знаки, а также пишут про требования заглавными буквами», — сказано в исследовании.