Apple извинилась за рекламу iPad, в которой произведения искусства давили прессом

Apple пришлось извиниться за рекламу нового iPad Pro. Ролик корпорации раскритиковали за уничтожение предметов искусства. Заявление вице-президента компании по маркетингу опубликовало издание Ad Age.
Видео под названием «Crush» было выпущено во вторник после презентации обновленной линейки планшетов. В нем промышленный гидравлический пресс в стиле популярного в тиктоке тренда давит музыкальные инструменты, банки с краской, книги, фотоаппараты, телевизор, бюст, манекен, проигрыватель для пластинок, аудиоколонки, мониторы, клавиатуру, микшерный пульт, игрушки, метроном, будильник и другие предметы. Затем пресс поднимают, и на месте кучи мусора оказывается iPad Pro.
«Просто представьте, сколько всего можно создать с его помощью!» — подписал ролик глава компании Тим Кук.
Variety отмечает, что видео должно было представить айпад как многофункциональное устройство, на котором можно не только смотреть сериалы, читать книги, запускать игры и слушать музыку, но и создавать собственные работы, снимать фотографии и видео — и все это в удобном формате планшета, который стал самым тонким гаджетом от бренда.
Многим зрителям реклама не понравилась. По их мнению, компания таким образом издевается над художниками, музыкантами, скульпторами и другими деятелями творческой среды, а также пытается подменить гаджетом инструменты, с помощью которых были сделаны произведения искусства.
Среди прочих возмущение поддержали актер Хью Грант, режиссер «Рассказа служанки» Рид Морано и создатель игр серий Battlefield и Mirror’s Edge Дэвид Голдфарб.
Apple обратила внимание на критику и принесла извинения. Вице-президент по маркетингу Тор Майрен отметил, что «свобода творчества находится в ДНК компании и очень важна для создания продуктов, которыми пользуются контентмейкеры по всему миру».
«Нашей целью всегда было охватить огромное количество способов самовыражения пользователей и воплощения их идей в жизнь с помощью iPad. С этим видео мы промахнулись, и нам очень жаль», — добавил он.
По информации Ad Age, Apple не станет продвигать видео в соцсетях и откажется от трансляции его по ТВ.