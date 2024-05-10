Apple извинилась за рекламу iPad, в которой произведения искусства давили прессом

Variety отмечает, что видео должно было представить айпад как многофункциональное устройство, на котором можно не только смотреть сериалы, читать книги, запускать игры и слушать музыку, но и создавать собственные работы, снимать фотографии и видео — и все это в удобном формате планшета, который стал самым тонким гаджетом от бренда.