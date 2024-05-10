Джордан Пил представит новый хоррор следующей осенью

Студия Джордана Пила Monkeypaw Productions и Universal Pictures объявили, что выпустят в прокат новый хоррор «Him» («Ему») 19 сентября 2025 года. Об этом сообщает Collider.
В картине снимутся Марлон Уэйанс, Тирик Уизерс, Джулия Фокс, Тим Хайдекер, Джим Джеффрис, рэпер Guapdad 4000 и номинантка на «Грэмми» Тьерра Вак. Сюжет расскажет о многообещающем молодом футболисте, которого приглашают тренироваться у легендарного, но стареющего игрока.
Режиссером его выступит Джастин Типпинг, известный по работе над комедийными сериалами Netflix «Дорогие белые» и «Джо против Кэрол». Сценарий написали Зак Акерс и Скип Бронки, работавшие над научно-фантастическим сериалом «Лаймтаун».
Недавно стало известно о другом проекте Пила. Создатель хорроров «Прочь» и «Мы» выпустит документальный сериал по мотивам своего фильма «Нет». Шоу выйдет на стриминговом сервисе Peacock и, как утверждают его создатели, разрушит стереотипы о происхождении ковбоев.