Джордан Пил представит новый хоррор следующей осенью

Недавно стало известно о другом проекте Пила. Создатель хорроров «Прочь» и «Мы» выпустит документальный сериал по мотивам своего фильма «Нет». Шоу выйдет на стриминговом сервисе Peacock и, как утверждают его создатели, разрушит стереотипы о происхождении ковбоев.