Wink и «Кинопоиск» могут приостановить работу из‑за протоколов о пропаганде ЛГБТ*

Ранее в отношении «Кинопоиска» и Wink уже назначались штрафы за показ фильмов с ЛГБТ-сценами без маркировки 18+. В начале июля 2023-го «Кинопоиск» получил штраф в размере 1 млн рублей за неправильную маркировку фильмов «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность», «Английский цирюльник», «Идеальные незнакомцы» и других.