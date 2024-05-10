Wink и «Кинопоиск» могут приостановить работу из‑за протоколов о пропаганде ЛГБТ*

На онлайн-кинотеатры Wink и «Кинопоиск» составили административные протоколы о пропаганде ЛГБТ*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу Таганского суда Москвы.
Стримингам грозят штрафы от 1 до 4 млн рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток. Что именно послужило поводом для составления протоколов, не уточняется.
В пресс-службе «Кинопоиска» сказали, что планируют оспорить протокол. Там отметили, что закон и нормативные акты в текущем виде «не дают достаточных объективных критериев для определения пропаганды нетрадиционных отношений».
В компании выразили надежду, что «текущая практика штрафов в отношении онлайн-кинотеатров будет пересмотрена в сторону предупреждений, а штрафы будут применяться только за неисполнение требований от госорганов».
Ранее в отношении «Кинопоиска» и Wink уже назначались штрафы за показ фильмов с ЛГБТ-сценами без маркировки 18+. В начале июля 2023-го «Кинопоиск» получил штраф в размере 1 млн рублей за неправильную маркировку фильмов «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность», «Английский цирюльник», «Идеальные незнакомцы» и других.
* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.