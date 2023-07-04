«Кинопоиск» оштрафовали на миллион рублей за демонстрацию фильмов с ЛГБТ без плашки «18+»

«Мы планируем обжаловать решение суда, так как закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации», — заявили в «Кинопоиске». Представитель сервиса понадеялась, что вместо штрафов участникам рынка будут выноситься предупреждения, а штрафы — в случае неисполнения требования.