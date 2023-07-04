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«Кинопоиск» оштрафовали на миллион рублей за демонстрацию фильмов с ЛГБТ без плашки «18+»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:58

Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» за демонстрацию ЛГБТ без возрастной маркировки «18+», сообщает ТАСС. Сервис выполнил требование суда, но будет обжаловать его решение.

Суд усмотрел нарушение в маркировке у «Дневника Бриджит Джонс», «Жадности», «Английского цирюльника», «Идеальных незнакомцев» и других фильмов — вместо «18+» на них было указано «16+». «Кинопоиск» признали виновным по части 2 статьи 6.21.2 КоАП.

«Мы планируем обжаловать решение суда, так как закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации», — заявили в «Кинопоиске». Представитель сервиса понадеялась, что вместо штрафов участникам рынка будут выноситься предупреждения, а штрафы — в случае неисполнения требования.

21 июня онлайн-кинотеатр Premier оштрафовали на 4 млн рублей по той же причине — за картины «Идеальные незнакомцы» и «Английский цирюльник». Это максимально возможный штраф по этой статье.

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