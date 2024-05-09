Вышел тизер третьего сезона «Медведя». В нем назвали дату релиза

Вчера в 22:15
Фото: FX Productions

Телеканал FX опубликовал тизер к предстоящему третьему сезону хитового сериала «Медведь». Его премьера состоится 27 июня.

В ролике показали возвращение Карми (Джереми Аллен Уайт) на кухню. В финале второго сезона его заперли в холодильнике во время «Ночи друзей и семьи» в ресторане.

Ранее в СМИ появилась информация, что сериал незаметно продлили на четвертый сезон. По данным Deadline, четвертый сезон снимали одновременно вместе с третьим. Это позволило снизить затраты на производство.

После дебюта в 2022 году сериал стал самым просматриваемым на канале FX. Первый сезон был номинирован сразу на тринадцать «Эмми», в том числе как лучший комедийный сериал.

«Медведь» рассказывает историю отмеченного наградами шеф-повара из Нью-Йорка, который возвращается в свой родной город Чикаго, чтобы возродить убыточную закусочную покойного брата. В главных ролях снимаются Джереми Аллен Уайт («Бесстыжие»), Эбон Мосс-Бахрах («Каратель») и Айо Эдебири («Большой рот»).

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