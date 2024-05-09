Режиссер Питер Уир получит почетный приз Венецианского кинофестиваля

«Несмотря на разнообразие тем, которые он затрагивает, нетрудно обнаружить неизменное в его смелых, строгих и зрелищных киноопусах: чуткость, которая позволяет ему поднимать самые актуальные темы, такие как восхищение природой и ее тайнами, кризис взрослых в потребительских сообществах, трудности в обучении молодых людей жизни, соблазн физической и культурной изоляции, а также жажда авантюрных порывов и бунтарский инстинкт».

Альберто Баррера Президент Венецианского кинофестиваля