Режиссер Питер Уир получит почетный приз Венецианского кинофестиваля

Австралийский режиссер и сценарист Питер Уир, снявший фильмы «Шоу Трумана» и «Общество мертвых поэтов», получет почетный приз Венецианского кинофестиваля. Об этом cообщили на сайте смотра.
Уира наградят на 81-м фестивале, который пройдет с 28 августа по 7 сентября. Его отметят как «одного из великих режиссеров современного кино». Режиссер назвал решение о вручении ему «Золотого льва» большой честью.
«Международный успех двух его следующих фильмов „Галлиполи“ и „Год, опасный для жизни“ открыл перед ним двери Голливуда, и вскоре он стал там одним из главных действующих лиц», — также заявил директор фестиваля Альберто Барбера.
Он добавил, что Уир в своих фильмах «сочетает размышления на личные темы и потребность охватить как можно более широкую аудиторию».
Питер Уир родился 21 августа 1944 года в австралийском Сиднее. Он учился в Сиднейском университете и в 1965 году отправился в Европу, работал на телевидении и в отделе кинематографии Содружества. Свою самостоятельную карьеру как кинематографист Уир начал в 1973 году.
Режиссер работал в Голливуде с середины 80-х, его работы «Свидетель», «Общество мертвых поэтов», «Хозяин морей: На краю Земли» были номинированы на «Оскар». Последняя картина Уира «Путь домой» вышла в 2010 году. В 2022 году кинематографиста удостоили почетного «Оскара».