Режиссер Питер Уир получит почетный приз Венецианского кинофестиваля

Сегодня в 15:55
Фото: NurPhoto/Getty Images

Австралийский режиссер и сценарист Питер Уир, снявший фильмы «Шоу Трумана» и «Общество мертвых поэтов», получет почетный приз Венецианского кинофестиваля. Об этом cообщили на сайте смотра.

Уира наградят на 81-м фестивале, который пройдет с 28 августа по 7 сентября. Его отметят как «одного из великих режиссеров современного кино». Режиссер назвал решение о вручении ему «Золотого льва» большой честью.

«Сняв в общей сложности всего 13 фильмов за 40 лет, Питер Уир обеспечил себе место на небосводе великих режиссеров современного кинематографа. В конце 1970-х он прославился как человек, стоявший за возрождением австралийского кинематографа, благодаря двум фильмам „Машины, которые съели Париж…“ и „Пикник у Висячей скалы“, последний из которых с годами приобрел статус культового».
Альберто Баррера
Президент Венецианского кинофестиваля

«Международный успех двух его следующих фильмов „Галлиполи“ и „Год, опасный для жизни“ открыл перед ним двери Голливуда, и вскоре он стал там одним из главных действующих лиц», — также заявил директор фестиваля Альберто Барбера.

Он добавил, что Уир в своих фильмах «сочетает размышления на личные темы и потребность охватить как можно более широкую аудиторию».

«Несмотря на разнообразие тем, которые он затрагивает, нетрудно обнаружить неизменное в его смелых, строгих и зрелищных киноопусах: чуткость, которая позволяет ему поднимать самые актуальные темы, такие как восхищение природой и ее тайнами, кризис взрослых в потребительских сообществах, трудности в обучении молодых людей жизни, соблазн физической и культурной изоляции, а также жажда авантюрных порывов и бунтарский инстинкт».
Альберто Баррера
Президент Венецианского кинофестиваля

Питер Уир родился 21 августа 1944 года в австралийском Сиднее. Он учился в Сиднейском университете и в 1965 году отправился в Европу, работал на телевидении и в отделе кинематографии Содружества. Свою самостоятельную карьеру как кинематографист Уир начал в 1973 году.

Режиссер работал в Голливуде с середины 80-х, его работы «Свидетель», «Общество мертвых поэтов», «Хозяин морей: На краю Земли» были номинированы на «Оскар». Последняя картина Уира «Путь домой» вышла в 2010 году. В 2022 году кинематографиста удостоили почетного «Оскара».

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