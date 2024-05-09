«Раз-раз-раз, это хардбасс»: журналистка решила проверить микрофон в эфире, но он оказался включен

Журналистка решила проверить микрофон в эфире телеканала «Москва 24» во время парада Победы. Однако оказалось, что он был включен.
«Раз-раз-раз, это хардбасс. Все в спортивках Адидас и на Найке пацаны слушают хардбасс басы», — произнесла она строчки из песни «Наш Гимн» от Hard Bass School в прямом эфире. Этот фрагмент завирусился в сети.
В конце 2023 года ведущая Би-би-си Мэриам Мошири случайно попала в прямой эфир с поднятым средним пальцем. Как потом объяснила журналистка, это была «шутка для своих», которая слегка вышла из‑под контроля.
Неприличный жест Мошири увидели в тот момент, когда в выпуске новостей после репортажного куска камера вновь показала студию для комментария ведущей. Осознав, что в кадр попало то, что не должно, она резко вернулась к привычной интонации: «С прямым включением из Лондона, новости Би-би-си».