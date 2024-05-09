«Раз-раз-раз, это хардбасс»: журналистка решила проверить микрофон в эфире, но он оказался включен

Неприличный жест Мошири увидели в тот момент, когда в выпуске новостей после репортажного куска камера вновь показала студию для комментария ведущей. Осознав, что в кадр попало то, что не должно, она резко вернулась к привычной интонации: «С прямым включением из Лондона, новости Би-би-си».