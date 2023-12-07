Ведущая Би-би-си случайно попала в эфир, показывая средний палец

Ведущая Би-би-си Мэриам Мошири случайно попала в прямой эфир с поднятым средним пальцем. Как потом объяснила журналистка, это была «шутка для своих», которая слегка вышла из‑под контроля.
Неприличный жест Мошири увидели в тот момент, когда в выпуске новостей после репортажного куска камера вновь показала студию для комментария ведущей. Осознав, что в кадр попало то, что не должно, она резко вернулась к привычной интонации: «С прямым включением из Лондона, новости Би-би-си».
Однако было уже слишком поздно. Ролик с моментом быстро завирусился в твиттере и других соцсетях. В итоге Мошири пришлось публиковать объяснение и извинение.
По ее словам, за несколько секунд до включения камер они с ее коллегами обменивались шуткой, суть которой в том, что ведущая отсчитывает начало эфира на пальцах, заканчивая на среднем.
«Я совсем не хотела, чтобы это увидел кто‑то посторонний, и я прошу прощения, если это кого‑то оскорбило или задело. Я не показывала фак никому, включая своих коллег в студии», — написала она.