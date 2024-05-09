В Аптекарском огороде из‑за майского снегопада упала ива, посаженная Петром I

«У первоцветов (которые, хитрюшки, уже отцвели) по жилам течёт антифриз — в их соках есть вещества, препятствующие образованию кристалликов льда, приготовленные природой как раз на случай возвратных заморозков. В молодых же — только что развернувшихся и ещё не полностью сформировавшихся листьях клёнов, каштанов, сиреней — таких веществ нет. Они, скорее всего, пострадают и от контакта со снегом, и тем более от ночного мороза», — пояснили они.