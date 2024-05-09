В Аптекарском огороде из‑за майского снегопада упала ива, посаженная Петром I

В Ботаническом саду МГУ имени Ломоносова, также известном как Аптекарский огород, из‑за снегопада упала 300-летняя ива. Об этом сообщила пресс-служба сада.
Там заявили, что «под натиском стихии рухнул один из стволов самого старого дерева» в Аптекарском огороде. Дерево посадил император Петр I в 1706 году еще до основания Ботанического сада, рассказало РИА «Новости».
Помимо ивы, Петр I посадил в саду еще три хвойных дерева — ель, пихту и лиственницу. Монарх сам приезжал заботиться о них. «Сибирская лиственница была любимым деревом Петра I», — рассказали в пресс-службе сада.
«Поскольку ее древесина очень устойчива к гниению, то именно из нее строились фундаменты домов — как, например, в Венеции, так и в Санкт-Петербурге. Это единственное дерево, сохранившееся в нашем саду с петровских времен», — добавили там.
В Аптекарском огороде также рассказали, как майский снегопад сказался на других растениях. «Все это, мягко говоря, не очень хорошо», — поделились специалисты.
«У первоцветов (которые, хитрюшки, уже отцвели) по жилам течёт антифриз — в их соках есть вещества, препятствующие образованию кристалликов льда, приготовленные природой как раз на случай возвратных заморозков. В молодых же — только что развернувшихся и ещё не полностью сформировавшихся листьях клёнов, каштанов, сиреней — таких веществ нет. Они, скорее всего, пострадают и от контакта со снегом, и тем более от ночного мороза», — пояснили они.
В Москве 7 мая начался снегопад. 8 мая в городе началась настоящая метель. Из‑за сильных порывов ветра во дворах начали падать деревья, видимость на дорогах упала до нуля. В столице на фоне похолодания даже вновь включили отопления. «Афиша Daily» показала самые яркие кадры с майским снегопадом из соцсетей.