В Англии из музея похитили золотые украшения бронзового века

Позже она обратилась к ее отцу с предложением забрать дочь и вырастить невесту для своего 27-летнего сына. Мужчина отказал, и тогда преступница решила выкрасть ребенка. 14 февраля Ян дождалась момента, когда девочка останется дома одна, и увезла ее из деревни. Позже сын увез заложницу к себе домой в Юньнань.