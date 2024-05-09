В Англии из музея похитили золотые украшения бронзового века

В английском графстве Кембриджшир двое неизвестных похитили золотые украшения, изготовленные в бронзовом веке, из музея Эли. Об этом сообщает Sky News.
Кража произошла 7 мая. Двое похитили браслет и золотой торк (кельтская разновидность гривны). Последнее украшение стоимостью 220 тыс. фунтов музей приобрел в 2017 году на гранты и пожертвования.
«Это огромный удар после невероятной поддержки в приобретении торка в 2017 году. Как культурно значимый объект, он не может быть заменен. Сейчас наша приоритетная задача — совместно с полицией найти похищенные предметы», — говорится в заявлении куратора музея Эли Хьюза.
В апреле в Китае мать и сын похитили 11-летнюю девочку, чтобы вырастить из нее жену. В феврале 2023 года женщина по фамилии Ян из города Цюйцзин познакомилась в деревне с 11-летней девочкой.
Позже она обратилась к ее отцу с предложением забрать дочь и вырастить невесту для своего 27-летнего сына. Мужчина отказал, и тогда преступница решила выкрасть ребенка. 14 февраля Ян дождалась момента, когда девочка останется дома одна, и увезла ее из деревни. Позже сын увез заложницу к себе домой в Юньнань.