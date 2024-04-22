В Китае мать и сын похитили 11-летнюю девочку, чтобы вырастить из нее жену

В феврале 2023 года женщина по фамилии Ян из города Цюйцзин познакомилась в деревне с 11-летней девочкой. Позже она обратилась к ее отцу с предложением забрать дочь и вырастить невесту для своего 27-летнего сына. Мужчина отказал, и тогда преступница решила выкрасть ребенка.