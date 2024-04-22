В Китае мать и сын похитили 11-летнюю девочку, чтобы вырастить из нее жену

В Китае тюремное заключение получили мать и сын, похитившие ребенка из семьи. Об этом пишет South China Morning Post.
В феврале 2023 года женщина по фамилии Ян из города Цюйцзин познакомилась в деревне с 11-летней девочкой. Позже она обратилась к ее отцу с предложением забрать дочь и вырастить невесту для своего 27-летнего сына. Мужчина отказал, и тогда преступница решила выкрасть ребенка.
14 февраля Ян дождалась момента, когда девочка останется дома одна, и увезла ее из деревни. Позже сын увез заложницу к себе домой в Юньнань.
Спустя неделю женщину арестовала полиция, через некоторое время властям сдался и сын.
В декабре 2023 года районный суд приговорил Ян к 2 годам тюрьмы. Мужчина же получил 7 месяцев. В марте прошли слушания по апелляции, решение было оставлено в силе.
Традиция похищать девочек-подростков существовала в Китае с древних времен. Обычно в новых семьях их перевоспитывали и выдавали замуж за наследника. В 1950 году власти запретили эту практику, хотя периодически подобные случаи продолжают попадать в медиа и становиться поводами для уголовных дел.