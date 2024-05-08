Леди Гага выпустит новый концертный фильм «Gaga Chromatica Ball». Посмотрите трейлер

Вчера в 23:48
Фото: ladygaga

Американская певица Леди Гага выпустит новый концертный фильм «Gaga Chromatica Ball». Он выйдет 25 мая на телеканале HBO и стриминговом сервисе Max. Трейлер уже появился в сети.

В нем можно увидеть кадры из мирового гастрольного тура артистки, который состоялся в 2022 году в поддержку альбома «Chromatica». Тогда Гага дала 20 концертов в Европе, Северной Америке и Азии.

В будущем концертном фильме покажут выступление певицы в Лос-Анджелесе на стадионе «Доджер». На нем артистка исполнила такие свои хиты как «Stupid Love», «Bad Romance», «Poker Face», «Just Dance», «Shallow» и других.

«Фильм представит потрясающие моменты и интимные фортепианные номера, дополненные захватывающей хореографией, мощной пиротехникой и множеством культовых переодеваний», — заявили в пресс-службе HBO.

Режиссером и продюсером концертной ленты выступила сама Леди Гага. Также над проектом работали исполнительные продюсеры Бобби Кэмпбелл, Артур Фогель, Джон Джаник и Стив Берман.

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