Россияне создали видео-арт для нового альбома Леди Гаги. Певица назвала их невероятно талантливыми

Фан-сообщество Леди Гаги — Gaga Daily — создало визуальное сопровождение к ее новому альбому ремиксов «Dawn Of Chromatica». Об этом фанатов попросила сама певица, рассказали представители коммьюнити «Афише Daily».
Продюсером выступил Кирилл Нгуен из Беларуси. Он привлек к работе российских специалистов по 3D-графике, монтажу и саунд дизайну: Азата Исламова, Кирилла Контре, Саргона Хиноева, Лизу Мамонову, Руслана Вяльцева, Глеба Кузнецова, Станислава Калинина и Игоря Чибисова.
Всего команда выпустила 13 роликов к каждому ремиксу, трейлер и три тизера. Посмотреть их можно на ютьюб-канале сообщества. Видео перепостила к себе на канал и сама певица.
В своих сторис Леди Гага назвала создателей визуалов «невероятно талантливыми молодыми артистами». Посты с роликами в инстаграме Gaga Daily она отметила лайками.
«Dawn Of Chromatica» — третий альбом ремиксов артистки — вышел 3 сентября. Оригинальная «Chromatica» увидела свет в мае 2020-го и попала во всевозможные списки лучших альбомов года. В создании ремиксов на ее треклист приняли участие Arca, Charli XCX, Рина Саваяма, Ashnikko и другие.