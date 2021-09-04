Россияне создали видео-арт для нового альбома Леди Гаги. Певица назвала их невероятно талантливыми

Фан-сообщество Леди Гаги — Gaga Daily — создало визуальное сопровождение к ее новому альбому ремиксов «Dawn Of Chromatica». Об этом фанатов попросила сама певица, рассказали представители коммьюнити «Афише Daily».

Продюсером выступил Кирилл Нгуен из Беларуси. Он привлек к работе российских специалистов по 3D-графике, монтажу и саунд дизайну: Азата Исламова, Кирилла Контре, Саргона Хиноева, Лизу Мамонову, Руслана Вяльцева, Глеба Кузнецова, Станислава Калинина и Игоря Чибисова.

Всего команда выпустила 13 роликов к каждому ремиксу, трейлер и три тизера. Посмотреть их можно на ютьюб-канале сообщества. Видео перепостила к себе на канал и сама певица.