На Алтае снимают короткометражку с двойником Ди Каприо

В Алтайском крае начались съемки короткометражного фильма с двойником голливудского актера Леонардо Ди Каприо. Об этом сам двойник, российский актер Александр Ясень, сообщил во «ВКонтакте».
Картина получила название «Лео, у нас сибирские обстоятельства». Короткометражка будет в жанре мокьюментари (псевдо-документалистика), а при ее создании используют технологию дипфейк.
По сюжету голливудская звезда ошибается станцией и случайно оказывается в алтайском селе Старая Ажинка. Там он влюбляется в местную девушку Настю, которую хочет увезти к себе на родину. Однако отец девушки против — «по сибирским обстоятельствам». Параллельно Ди Каприо играет в селе Владимира Ленина.
По словам создателей, общая тема ленты — как простой сибирский народ может изменить жизнь американского актера, у которого есть все, о чем только можно мечтать.
Режиссеркой и сценаристкой выступила Кристина Холдеева. Всего в съемочную группу входит 14 человек. Александр Ясень не только сыграет главную роль, но и выступит сопродюсером проекта наряду с Юрием Романовым, экспертом шоу «Ну-ка, все вместе!».
Средства на создание фильма команда собирает на краудфандинговой платформе (пока удалось привлечь около 200 тыс. рублей). Проект поддержали Министерства культуры Новосибирской области и Алтайского края.
Премьера картины ожидается в Новосибирске уже в июле–августе 2024 года. Затем авторы планируют показывать короткометражку на кинофестивалях, а в январе 2025-го опубликовать на онлайн-платформах.
В 2016 году, когда Ди Каприо наконец получил первый (и на данный момент единственный) «Оскар», активисты из Якутии отлили для актера «народный Оскар». Для статуэтки поклонники собрали почти 1,4 килограмма чистого серебра.
В июле 2021 года Ди Каприо выразил готовность помочь с тушением лесных пожаров в Якутии после того, как с ним связались местные активисты. Однако власти республики от помощи отказались.