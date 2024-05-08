На Алтае снимают короткометражку с двойником Ди Каприо

По сюжету голливудская звезда ошибается станцией и случайно оказывается в алтайском селе Старая Ажинка. Там он влюбляется в местную девушку Настю, которую хочет увезти к себе на родину. Однако отец девушки против — «по сибирским обстоятельствам». Параллельно Ди Каприо играет в селе Владимира Ленина.