Парень из США украл унитаз из дома девушки после расставания

Американка пожаловалась, что ее бывший бойфренд украл из ее квартиры унитаз после расставания. Об этом написало издание Mirror.
По словам женщины, причиной их разрыва стала ненадежность и скопидомство партнера. Он не оплачивал счета и не оставлял чаевые в ресторанах, что смущало девушку.
После разговора, в котором она рассказала о намерениях разорвать отношения, американка уснула, думая, что мужчина соберет свои вещи и съедет. Когда она очнулась, она обнаружила, что в доме пропал унитаз.
«Он украл мой туалет. Он лицензированный сантехник, поэтому знал, что делает», — написала женщина на реддите. «Не буду врать, мне было одновременно очень смешно. Каждое расставание становится все интереснее и интереснее», — добавила она.
Какое‑то время девушке пришлось пользоваться туалетом в ресторане Taco Bell неподалеку. Однако вскоре она договорилась с другим сантехником, и тот поставил ей новый унитаз.