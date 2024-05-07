На ютуб-канале студии Illumination вышел второй трейлер «Гадкого я-4». Премьера мультфильма запланирована на 3 июля.
В новом ролике показали завязку новой части и миньонов с суперспособностями.
Новая часть франшизы расскажет, как исправившийся злодей Грю пытается творить добро и воспитать своего ребенка вместе с Люси Уайлд. Однако ему мешает новый злодей Максим Ле Маль и его возлюбленная Валентина.
Режиссером мультфильма выступит Крис Рено, который работал над картинами «Гадкий я» и «Гадкий я-2». Сценарий написал Майк Уайт («Школа рока»), а место продюсера занял основатель Illumination Крис Меледандри.
Стив Кэрелл вернулся к озвучке Грю. Новых противников озвучили Уилл Феррелл и София Вергара. «Гадкий я-4» станет шестым фильмом франшизы, учитывая два спин-оффа «Миньоны».
Франшиза «Гадкий я» рассказывает об исправившемся суперзлодее Грю, который становится отцом троих детей, мужем и секретным агентом. Кроме того, в конце концов он объединяется со своим братом-близнецом Дрю. Оригинальный мультфильм был выпущен в 2010 году и завоевал популярность среди подростков.