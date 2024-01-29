Грю встречает пополнение в семье: вышел трейлер четвертого мульта «Гадкий я»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 08:55
Кадр: Illumination/YouTube

Illumination опубликовала трейлер четвертого мультфильма «Гадкий я». Премьера ленты запланирована на 3 июля.

В продолжении франшизы исправившийся суперзлодей Грю пытается творить добро и воспитать своего ребенка вместе с Люси Уайлд, но ему мешает новый злодей Максим Ле Мал и его возлюбленная Валентина. В видео также можно увидеть приключения миньонов.

Режиссером мультфильма выступит Крис Рено, который работал над картинами «Гадкий я» и «Гадкий я-2». Сценарий написал Майк Уайт («Школа рока»), а место продюсера занял основатель Illumination Крис Меледандри.

Стив Кэрелл вернулся к озвучке Грю. Новых противников озвучили Уилл Феррелл и София Вергара.

Франшиза «Гадкий я» рассказывает об исправившемся суперзлодее Грю, который становится отцом троих детей, мужем и секретным агентом. Кроме того, в конце концов он объединяется со своим братом-близнецом Дрю. Оригинальный мультфильм был выпущен в 2010 году и завоевал огромную популярность среди подростков.

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