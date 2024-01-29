Грю встречает пополнение в семье: вышел трейлер четвертого мульта «Гадкий я»

Франшиза «Гадкий я» рассказывает об исправившемся суперзлодее Грю, который становится отцом троих детей, мужем и секретным агентом. Кроме того, в конце концов он объединяется со своим братом-близнецом Дрю. Оригинальный мультфильм был выпущен в 2010 году и завоевал огромную популярность среди подростков.