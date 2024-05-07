Страны Персидского залива залива запустят единую туристическую визу

«[Мы] работаем день и ночь, и электронное обслуживание — одна из основных частью этого. Мы не хотим усложнять жизнь людям и при этом поддерживать тот же уровень безопасности. Это будет очень хорошая инициатива, и мы увидим положительный результат для региональной экономики», — сказал глава Управления по развитию коммерции и туризма эмирата Шарджа ОАЭ Халид Джасим Аль Мидфа.