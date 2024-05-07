Страны Персидского залива залива запустят единую туристическую визу

Страны Персидского залива запустят единую туристическую визу к концу 2024 года, сообщает Khaleej Times. Она будет называться GCC Grand Tours и позволит туристам провести более 30 дней в шести странах.
«[Мы] работаем день и ночь, и электронное обслуживание — одна из основных частью этого. Мы не хотим усложнять жизнь людям и при этом поддерживать тот же уровень безопасности. Это будет очень хорошая инициатива, и мы увидим положительный результат для региональной экономики», — сказал глава Управления по развитию коммерции и туризма эмирата Шарджа ОАЭ Халид Джасим Аль Мидфа.
Министр экономики ОАЭ Абдулла бин Тук Аль Марри заявил, что виза GCC Grand Tours «сделает путешествие в наш регион более удобным и доступным для туристов». Страны Персидского залива работают с крупными туристическими операторами и компаниями над созданием пакетов услуг.
Как только будет введена в действие единая туристическая виза, компании и туристические операторы автоматически начнут внедрять комбинированные пакеты, добавил Аль Мидфа. Цель нововведения — чтобы туристы как можно дольше оставались в ОАЭ.
«Гости могут приехать в Бахрейн и остаться на 3 ночи, а затем поехать в Оман и Саудовскую Аравию. Мы продвигаем весь регион как один пакет. Мы подписали меморандум о взаимопонимании с Саудовской Аравией, чтобы продвигать две страны как одно направление, и мы делаем это с остальными странами региона», — рассказала гендиректор Управления туризма Бахрейна Сара Бухиджи.
В конце 2022 года РФ начала прорабатывать установление безвизового режима практически со всеми странами Персидского залива. Речь шла в том числе о Бахрейне и Саудовской Аравии.