Россия ведет переговоры о безвизовом режиме со странами Персидского залива

Замглавы МИД Михаил Богданов заявил, что Россия начала прорабатывать установление безвизового режима практически со всеми странами Персидского залива. Его слова передает РИА «Новости».
Представитель ведомства отметил, что речь идет в том числе о Бахрейне и Саудовской Аравии.
По словам Богданова, отношения между сторонами «очень хорошо развиваются». «И бизнес-делегации ездят. Думаю, сработаемся», — добавил он.
Ранее статс-секретарь и замглавы МИД РФ Евгений Иванов рассказал, что соглашения о безвизе уже подписаны с ОАЭ и Катаром. С некоторыми азиатскими государствами также ведутся консультации по этому вопросу
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