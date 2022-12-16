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Россия ведет переговоры о безвизовом режиме со странами Персидского залива

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:42

Замглавы МИД Михаил Богданов заявил, что Россия начала прорабатывать установление безвизового режима практически со всеми странами Персидского залива. Его слова передает РИА «Новости».

Представитель ведомства отметил, что речь идет в том числе о Бахрейне и Саудовской Аравии.

По словам Богданова, отношения между сторонами «очень хорошо развиваются». «И бизнес-делегации ездят. Думаю, сработаемся», — добавил он.

Ранее статс-секретарь и замглавы МИД РФ Евгений Иванов рассказал, что соглашения о безвизе уже подписаны с ОАЭ и Катаром. С некоторыми азиатскими государствами также ведутся консультации по этому вопросу

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Михаил БогдановЕвгений Иванов
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