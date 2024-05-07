Скрывавшуюся 16 лет Антонину Мартынову приговорили к 9 годам по делу о покушении на убийство дочери

Суд в Великом Новгороде приговорил Антонину Мартынову к 9 годам колонии общего режима по делу о покушении на убийство дочери, которое, по версии следствия, произошло 17 лет назад. Об этом сообщает ТАСС. Обвинение запрашивало для Мартыновой срок в 10 лет.
Мартынова — фигурантка так называемого «новгородского дела», которое 16 лет назад вызвало общественный резонанс. В феврале 2007 года двухлетняя дочь девушки Алиса упала в лестничный проем с третьего этажа. Девочка выжила, у нее зафиксировали сотрясение мозга, перелом челюсти, три выпавших зуба и ушибы.
По версии следствия, девочку столкнула мать, которая хотела инсценировать несчастный случай. Единственным свидетелем был 11-летний мальчик, стоявший на лестничной клетке этажом выше. Он рассказал соседям, что видел, как «старшая девочка сбросила младшую». По словам обвиняемой, произошедшее было несчастным случаем: Алиса сама перелезла через лестничное ограждение, Мартынова попыталась схватить дочь, но та упала вниз.
В 2008 году присяжные признали женщину виновной, ей грозило пожизненное заключение. После этого Мартынова вместе со своей дочерью скрылись. Дело возобновили в апреле 2024 года, когда обвиняемую нашли и задержали.
На суде дочь Мартыновой рассказала, что узнала свое настоящее имя только после задержания матери. Все это время Мартынова называла ее Марией. Девочка призналась, что у нее до сих пор нет паспорта, а свое свидетельство о рождении она увидела только недавно.
Алиса также заявила, что не считает себя жертвой преступления, а произошедшее в 2007 году было несчастным случаем.
По результатам психолого‑психиатрической экспертизы Мартынову признали вменяемой во время совершения преступления. Обвинение заявило, что она «существенно ограничила социализацию» дочери Алисы.