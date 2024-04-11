Задержана Антонина Мартынова, которая 16 лет находилась в розыске по делу о покушении на дочь

Правоохранители задержали жительницу Великого Новгорода Антонину Мартынову — обвиняемую в покушении на двухлетнюю дочь и скрывшуюся от приговора 16 лет назад. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Новгородского облсуда.
Антонина Мартынова (Федорова) — фигурантка так называемого новгородского дела, которое 16 лет назад вызвало общественный резонанс. В феврале 2007 года двухлетняя дочь девушки Алиса упала в лестничный проем с третьего этажа. Девочка выжила, у нее зафиксировали сотрясение мозга, перелом челюсти, три выпавших зуба и ушибы.
По версии следствия, девочку столкнула мать, которая хотела инсценировать несчастный случай. Единственным свидетелем был 11-летний мальчик, стоявший на лестничной клетке этажом выше. Он рассказал соседям, что видел, как «старшая девочка сбросила младшую». По словам обвиняемой, произошедшее было несчастным случаем: Алиса сама перелезла через лестничное ограждение, Мартынова попыталась схватить дочь, но та упала вниз.
В марте 2007-го женщине предъявили обвинение в покушении на убийство. Обвинение утверждало, что Мартынова решилась убить дочь, чтобы та не мешала ее отношениям со вторым мужем Кириллом Мартыновым* (ныне главным редактором «Новой газеты Европа»**). Обвиняемая свою вину не признала.
В июле 2008 года коллегия присяжных признала женщину виновной и не заслуживающей снисхождения. Ей грозило пожизненное заключение. Перед оглашением Мартынова скрылась вместе с дочерью. В том же месяце их объявили в розыск. Отец Алисы подал заявление о похищении ребенка.
Где была задержана Мартынова спустя 16 лет и при каких обстоятельствах, в пресс-службе новгородского суда не уточнили. По данным Mash, ее задержали в одном из частных домов в Ставрополе. Следователи также проверяют мужа женщины, Кирилла Мартынова, не помогал ли он супруге скрываться, пишет телеграм-канал.
* Кирилл Мартынов включен Минюстом в реестр иноагентов.
** Минюст внес «Новую газету Европа» в список нежелательных организаций.