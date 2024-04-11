Задержана Антонина Мартынова, которая 16 лет находилась в розыске по делу о покушении на дочь

Где была задержана Мартынова спустя 16 лет и при каких обстоятельствах, в пресс-службе новгородского суда не уточнили. По данным Mash, ее задержали в одном из частных домов в Ставрополе. Следователи также проверяют мужа женщины, Кирилла Мартынова, не помогал ли он супруге скрываться, пишет телеграм-канал.