Джордж Клуни и другие работники кино выступили с заявлением в связи с закрытием студии Participant

Джордж Клуни, Альфонсо Куарон, Ава Дюверней, Джейн Фонда, Реджина Кинг, а также другие голливудские актеры и режиссеры подписали открытое письмо в связи с закрытием студии Participant, передает Variety.
В заявлении, которое также поддержали некоммерческие организации Color of Change, GLAAD, Human Rights Watch, работники киноиндустрии призвали «продолжать менять мир с помощью искусства».
«Прощаясь с Participant, мы должны помнить о том, что истории, основанные на ценностях, важны сейчас как никогда. Остается полноценная экосистема людей, связанных с деятельностью Participant. Все они готовы к сотрудничеству», — сказано в письме.
«Подход студии к созданию кино показал нам, насколько фильмы могут вдохновлять нас во времена нестабильности. В нашем заявлении мы демонстрируем, что все так же привержены этим ценностям, и призываем других работников индустрии использовать свое искусство на благо мира», — прокомментировала президентка организации National Domestic Workers Alliance Ай-Джен Пу.
Студия Participant заявила о своем закрытии в апреле 2024 года. За 20 лет существования компания выпустила 135 фильмов, включая журналистскую драму «В центре внимания» с Майклом Китоном, получившую «Оскар» как лучший фильм, «Линкольн» Стивена Спилберга с Дэниелом Дэй-Льюисом и нашумевшую документалку о глобальном потеплении «Неудобная правда».
Среди других проектов студии — фильмы «Шпионский мост», «Заражение», «Зеленая книга», «Доброй ночи и удачи», «В ожидании Супермена», «Рома», «Корпорация „Еда“», «Иуда и черный мессия», «РБГ», «Просто помиловать», «Американская фабрика» и «Когда они нас увидят».