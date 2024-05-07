Джордж Клуни и другие работники кино выступили с заявлением в связи с закрытием студии Participant

«Подход студии к созданию кино показал нам, насколько фильмы могут вдохновлять нас во времена нестабильности. В нашем заявлении мы демонстрируем, что все так же привержены этим ценностям, и призываем других работников индустрии использовать свое искусство на благо мира», — прокомментировала президентка организации National Domestic Workers Alliance Ай-Джен Пу.