Студия Participant, выпустившая фильмы «В центре внимания» и «Зеленая книга», заявила о закрытии

В распоряжении издания оказалось письмо, которое основатель проекта Джефф Сколл отправил своим сотрудникам. «Я основал Participant с целью создавать первоклассный контент, который будет вдохновлять на изменения в обществе. Мы всегда делали акцент на влиянии на зрителей, а не на коммерческой стабильности. С момента создания компании многое изменилось в том, как контент создается, продвигается и потребляется», — написал он.