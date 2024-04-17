Студия Participant, выпустившая фильмы «В центре внимания» и «Зеленая книга», заявила о закрытии

Американская компания по производству независимого кино Participant закроется спустя 20 лет работы, передает Variety.
В распоряжении издания оказалось письмо, которое основатель проекта Джефф Сколл отправил своим сотрудникам. «Я основал Participant с целью создавать первоклассный контент, который будет вдохновлять на изменения в обществе. Мы всегда делали акцент на влиянии на зрителей, а не на коммерческой стабильности. С момента создания компании многое изменилось в том, как контент создается, продвигается и потребляется», — написал он.
«Наши фильмы меняли мир. Мы продвигали расследовательскую журналистику, обращали внимание общества на загрязнение природы и эксплуатацию труда, а также говорили об опасности глобального потепления. Проекты Participant сделали мир безопаснее и более справедливым для миллионов людей», — добавил он.
За 20 лет существования Participant выпустила 135 фильмов, включая журналистскую драму «В центре внимания» с Майклом Китаном, получившую «Оскара» как «Лучший фильм», «Линкольн» Стивена Спилберга с Дэниелом Дэй-Льюисом и нашумевшую документалку о глобальном потеплении «Неудобная правда».
Среди других проектов студии — фильмы «Шпионский мост», «Заражение», «Зеленая книга», «Доброй ночи и удачи», «В ожидании Супермена», «Рома», «Корпорация „Еда“», «Иуда и черный мессия», «РБГ», «Просто помиловать», «Американская фабрика» и «Когда они нас увидят».