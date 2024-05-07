В Германии призывают установить контроль над ценами на донеры из‑за резкого подорожания

Продавец донеров Дениз в киоске возле берлинской станции Фридрихштрассе, где стоимость блюда всего за два с лишним года выросла с 3,90 евро до 7, сказал, что не ждет снижения цен в ближайшее время. «Мы были вынуждены поднять цену из‑за резкого роста цен на аренду, электроэнергию и продукты питания. Люди все время говорят нам о Dönerflation [„Донерфляция“], как будто мы их обманываем, но это совершенно вне нашего контроля», — сказал он.

