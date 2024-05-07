В Германии призывают установить контроль над ценами на донеры из‑за резкого подорожания

Жители Германии призвали власти просубсидировать бизнес по приготовлению донеров-кебабов на фоне резкого скачка цен. Политики и сами отмечают, что в разговорах с избирателями подорожание одного из любимых блюд в стране вызывает у них беспокойство, сообщает The Guardian.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц настолько привык к вопросам о ценах на донеры во время публичных выступлений, что его правительство разместило в соцсетях объяснение: подорожание отчасти вызвано ростом зарплат и затрат на электроэнергию. «Поразительно, куда бы я ни пошел, в основном молодые люди меня спрашивают, не следует ли ввести ценовой порог для донеров», — рассказал политик. Явление в сети называют «Донерфляцией» (Dönerpreisbremse).
Крайне левая партия Die Linke стала последней, кто ухватилась за эту тему, и вызвалась предложить парламенту законопроект о максимальной цене на донер наподобие ограничений арендной платы в некоторых странах ЕС. В ее документе говорится, что в некоторых городах кебаб стоит по 10 евро, хотя два года назад был всего 4.
Die Linke рекомендует ограничить цену в 4,90 евро и 2,90 евро для молодых людей, в особенности из семей с низким достатком. Если примерно 1,3 млрд донеров потребляются в стране каждый год (400 тыс. в день только в Берлине), такая программа субсидирования за год обойдется в 4 млрд евро в год.
Продавец донеров Дениз в киоске возле берлинской станции Фридрихштрассе, где стоимость блюда всего за два с лишним года выросла с 3,90 евро до 7, сказал, что не ждет снижения цен в ближайшее время. «Мы были вынуждены поднять цену из‑за резкого роста цен на аренду, электроэнергию и продукты питания. Люди все время говорят нам о Dönerflation [„Донерфляция“], как будто мы их обманываем, но это совершенно вне нашего контроля», — сказал он.