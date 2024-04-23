Президент Германии раздал 60 килограмм шаурмы в Стамбуле

Сегодня в 20:06
Фото: кадр с канала Gerçek TV/YouTube

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер раздал гостям немецкого консульства в Стамбуле 60 кг шаурмы. Об этом сообщил РБК.

Политик привез мясо с собой из ФРГ. Штайнмайер посетил Турцию с официальным визитом. Во время него он назвал донер-кебаб национальным немецким блюдом, которое изобрели «турецкие гастарбайтеры в Берлине».

Штайнмайер помог повару, готовившему шаурму в консульстве, нарезать мясо. Действия политика вызвали неоднозначную реакцию.

Гости консульства аплодировали немецкому президенту. Но ряду журналистов и политиков идея привезти в Турцию шаурму не понравилась.

К примеру, репортер газеты Handelsblatt Озан Демирджан раскритиковал Штайнмайера. Он заявил, что политик мог вспомнить вклад немецко-турецких ученых, артистов, режиссеров, а не прибегать к кулинарии.

«Турецко-немецкий ученый разработал самую эффективную вакцину от коронавируса. Турецко-немецкий режиссер был номинирован на „Оскар“. Миллионы гастарбайтеров помогли создать германское экономическое чудо. А президент ФРГ привозит в Турцию мастера шаурмы», — написал он в соцсети Х.

С Демирджаном согласился и его турецкий коллега Гёкхун Гёчмен. Он предложил политикам из Турции в ответ на «этот „изысканный“ жест» поехать в Германию с гигантской сосиской. «Разве не будет шикарно гулять по Берлину и говорить: „Мы тоже любим сосиски, это наша общая черта“?» — сказал Гёчмен.

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