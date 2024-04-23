Президент Германии раздал 60 килограмм шаурмы в Стамбуле

С Демирджаном согласился и его турецкий коллега Гёкхун Гёчмен. Он предложил политикам из Турции в ответ на «этот „изысканный“ жест» поехать в Германию с гигантской сосиской. «Разве не будет шикарно гулять по Берлину и говорить: „Мы тоже любим сосиски, это наша общая черта“?» — сказал Гёчмен.